Rusia ataca con drones puerto ucraniano de Odesa

Rusia lanzó un ataque con drones contra el puerto estratégico de Odesa, en el sur de Ucrania, afirmaron en la madrugada de este martes (04.04.2023) las autoridades locales, que señalaron que se habían producido “daños”.

"El enemigo justo ha golpeado Odesa y el distrito de Odesa con vehículos aéreos no tripulados de ataque", dijeron las autoridades locales en un comunicado publicado en Facebook.

“Hay daños”, agregaron sin más detalles.

El comunicado cita al jefe de la administración militar del distrito de Odesa, Yuriy Kruk, y asegura que las fuerzas de defensa aérea ucranianas estaban activadas y en alerta ante una posible segunda ronda de ataques.