El cantautor panameño Rubén Blades dijo que no se presentará como candidato presidencial de libre postulación en las elecciones generales de Panamá de 2024, para no perjudicar al partido independiente “Otro Camino” al que le ve opciones de triunfo.

En un escrito publicado en sus redes sociales “Sobre Panamá y la elección de 2024”, Blades indicó que de hacerlo, volver a postularse a la Presidencia como en 1994, “competiría con la oportunidad de triunfo para el nuevo partido ‘Otro Camino’ y eso debilitaría a su candidato/a”.

Blades señaló además que en la actualidad no está considerando formar parte de nomina presidencial alguna, pese a que, aseguró, “he recibido llamadas y solicitudes para reuniones al respecto y las he declinado, por no considerarlas oportunas”.

Para Blades, lo que se impone en las actuales circunstancias del país con “una criminalidad infiltrada y asociada con políticos corruptos”, es que “todos los independientes deberíamos cerrar filas alrededor de una sola candidatura presidencial en el 2024, quien quiera que sea el designado/a”.

El cantante fue más allá y planteó que todos los candidatos a diputados independientes deberían inscribirse en el partido Otro Camino, que preside Ricardo Lombana -que fue candidato presidencial en 2019-, “para poder presentar un frente común”.