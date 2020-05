Radiografía de los aeropuertos en EE.UU. en tiempos de COVID-19

En este periplo de cubrimiento informativo, haciendo escalas y volando de costa a costa en los Estados Unidos para cubrir los vuelos humanitarios de nuestros compatriotas a territorio colombiano.

Estaba grabando con mi trípode y cámara una nota para el multimedia de El Universal y coloqué mis audífonos inalámbricos y también mis AirPods en el marco de un ventanal para poder grabar más cómodo si nada en el cuello y manos.

Sin embargo, termine la nota y me dirigí a mi sala de embarque, la C 21 del aeropuerto McCarran, en Las Vegas, Nevada; ya estaba tranquilo espere allí durante una hora y media, me comí un sandwich y lo bajé con una botella de agua y al momento de abordar me toqué el cuello, supuestamente para poder acomodarme los audífonos y ¡oh sorpresa! no los tenía.

Tipo película hollywoodense salí corriendo por todo el pasillo, como si fueran dos cuadras y cuando llegué algo agitado; allí estaban solos, mi par de audífonos, sin que nadie nos hubiese tomado, sin que nadie se los hubiese robado, pasaron despedidos pues los viajeros eran pocos, qué pasaría si esta terminal aérea estuviera funcionando a su máximo nivel, seguramente hubieses vuelto a mi destino sin ellos.

Con la esperanza que tuve en un instante de recuperar mis equipos en una carrera, así esta con la misma fe y esperanza el turismo y la aviación para que desaparezca coronavirus,

los aeropuerto se llenen , despeguen las aeronaves y el turismo cobre vida y todos podamos llegar a un destino, en mi caso mi casa.