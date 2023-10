¿Quién era Ivonne Rubio, la colombiana asesinada por Hamás en Israel?

Julio Rubio, el padre de Ivonne, compartió un relato desgarrador de los últimos momentos de su hija: “Papi, estamos en guerra. Voy a buscar un búnker”. Julio Rubio, quien se mudó a Israel junto a su familia en 1991 debido a la violencia en Colombia, se mostró devastado por la crueldad de la situación. “No puede ser posible que fueran atacados unos jóvenes que estaban departiendo en una fiesta, que no estaban armados, que no tenían nada que ver con el conflicto”, lamentó. Lea aquí: Video: Cancillería confirmó muerte de colombiana desaparecida en Israel

Las últimas palabras de Ivonne a su padre antes de que se perdiera todo contacto en medio del conflicto reflejan la angustia que vivió: “El sábado a las siete y cuarto de la mañana (hora de Israel), mi hija me llamó. Yo contesté. Me dijo: ‘Papi, estamos en guerra. Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación. No la volví a escuchar más. Intentamos llamar, llamar, llamar. No pudimos contactar con ella”, reveló Julio Rubio desde Israel.