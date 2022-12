¿Qué tanto ha pasado en 100 años? Periódico de 1922 predijo cómo sería el mundo

Sin embargo, aunque la publicación en ‘The New York Herald’ tiene bastantes aciertos con la realidad, hay predicciones que aún no son del todo ciertas, como que todas las personas del mundo tendrían electricidad en sus casas, por lo que ya no usarían más el carbón. Así como que las personas ya no tendrían jornadas laborales por más de 7 horas al días.

Lo cierto es que aún en 2022 no todos tienen acceso a servicios básicos como la electricidad y hay quienes trabajan más de 10 horas diarias.