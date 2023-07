Putin dice que la entrega de bombas de racimo a Ucrania es un delito

Según Putin, Moscú tiene “suficientes reservas” de sus propias municiones de racimo, que hasta ahora no ha usado en las operaciones militares en el vecino país.

“Hasta ahora no lo hemos hecho, no las hemos usado, y no hemos tenido tanta necesidad”, afirmó y agregó que si Ucrania usa las bombas contra las tropas rusas, Moscú se reserva el derecho a “acciones idénticas”.

Este martes, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, también afirmó que en caso del suministro de bombas de racimo estadounidenses a Ucrania, Moscú “utilizará medios de destrucción similares”. Lea aquí: Ucrania dice tener Bajmut bajo control y que los rusos están “atrapados”

Según Human Rights Watch (HRW), tanto Rusia como Ucrania ya han utilizado ese tipo de armamento.