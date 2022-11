Putin advierte sobre más represalias por ataque en Sebastopol

Este argumento sirvió a Moscú para suspender el acuerdo de exportación de grano ucraniano y el tráfico de barcos por el corredor humanitario, aunque la ONU ha cuestionado esta alegación al afirmar que no había ningún carguero en el corredor en la noche del 29 de octubre, cuando supuestamente tuvo lugar el ataque.

“Parcialmente lo ha sido” una respuesta al ataque con más de 50 misiles contra 18 objetivos energéticos ucranianos en diez regiones, dijo Putin en una rueda de prensa tras reunirse en Sochi con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián. “Pero no es todo lo que podemos hacer”, añadió.

En la conferencia, Putin recalcó que Rusia no se ha retirado del acuerdo, sino que ha suspendido su participación, e insistió en que “Ucrania debe garantizar que no habrá amenazas para los barcos civiles ni para los cargueros de suministro rusos”.

“Esto no es una broma: estos vehículos submarinos (drones navales) tienen seis metros de largo y, en mi opinión, 500 toneladas de explosivos. “o no quedará nada del grano o del barco. Y seremos los culpables”, sostuvo. “Por lo tanto, el Ministerio de Defensa plantea correctamente el problema para llevar a cabo un trabajo adicional con la ONU, y ellos, a su vez, con Ucrania, para que Ucrania garantice la seguridad de este corredor, no veo nada tan inusual aquí”, enfatizó Putin.

El mandatario volvió además a sostener que el acuerdo de exportación de grano firmado en julio con la mediación de la ONU y Turquía no funciona, ya que solo entre un 3 y 4 % del cereal llega a los países más pobres y el resto a Turquía y a la Unión Europea (UE), algo que ya desmintieron tanto Kiev como Bruselas.