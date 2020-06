Protestas raciales de EE.UU. toman distancia de la Religión

"Durante décadas y décadas, los afroamericanos no podían organizarse, no podían reunirse en ningún sitio a excepción de las iglesias. Y la iglesia era uno de los pocos lugares donde se podía construir una comunidad y donde se ofrecían oportunidades para el liderazgo negro", dice el catedrático afroamericano Vincent Lloyd.

LA OTRA CARA: LA DERECHA CRISTIANA DE LOS BLANCOS

En las protestas, sin embargo, también se ha visto la otra cara de la religión: la derecha cristiana principalmente evangélica que ganó fuerza con la abolición de la segregación racial en las escuelas.

Coincidiendo con ese momento, los evangélicos comenzaron a crear sus propias escuelas donde se podía rezar y, al final de la en la década de los 70, ganaron tanta fuerza que el Partido Republicano tuvo que incluir en su ideario algunos de sus valores socialmente conservadores, como la oposición al aborto.

En 2016, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se hizo con la Casa Blanca en parte gracias al apoyo de este grupo y confía en repetir la jugada en los comicios de noviembre.

Por eso, este lunes hizo que las fuerzas de seguridad dispersaran por la fuerza una protesta pacífica frente a la Casa Blanca con el único objetivo de hacerse una foto en una iglesia mientras sostenía una Biblia.

"Al sostener la Biblia está enviando un mensaje claro a los evangélicos blancos. Estoy de vuestro lado y puede, incluso, que Dios me haya elegido para este momento", explica el historiador John Fea, autor del libro "Believe Me: The Evangelical Road to Donald Trump".

Hasta ahora, las protestas se han extendido durante más de diez días y han llegado a 650 ciudades en los 50 estados del país.