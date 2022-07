$!Protesta frente a la Casa Blanca por la sentencia del aborto en EE. UU.

“Creo que habría sido incluso mayor de no ser por la lluvia”, dijo Diana, quien considera que la gente “está lista para hacer algo, y está lista también para la desobediencia civil”.

La marcha, convocada por Women’s March, se replicará a lo largo del día en diferentes ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, de la mano de la organización Rise Up 4 Abortion Rights (Rebélate por el derecho al aborto).

“¿Puede todo el mundo permitirse viajar a otro estado? No lo creo”, lamentó la mujer, asegurando que la decisión de la Corte Suprema es “cruel”.

La mujer añadió que no tiene “ningún miedo sobre el futuro” del acceso al aborto en el país, debido a la pasión de los jóvenes manifestantes que protestaban a su alrededor.

A medida que los manifestantes iban llegando a la plaza que se encuentra en la parte de atrás de la Casa Blanca, muchos colgaban sus bandanas verdes, símbolo de las protestas a favor del aborto, en la valla metálica que rodea la residencia del presidente, Joe Biden.

“Creo que es una gran multitud, no he estado en una protesta así de grande en mucho tiempo”, dijo a Efe Carissa, una joven del estado de Michigan que vino a la capital estadounidense junto a su amiga Natalie para “sentirse parte de algo más grande”.

Ambas ven con suspicacia la orden ejecutiva firmada el viernes por Biden para tratar de responder a las críticas de algunos en el Partido Demócrata, que acusan al presidente de no estar haciendo lo suficiente por responder al fallo del Supremo y asegurar el acceso al aborto.

(Lea aquí: Biden firma medida ejecutiva para proteger acceso al aborto)

Creen que la orden no tendrá en la práctica ningún efecto, ya que no establece un estado de emergencia sanitaria, como piden algunos activistas, que permita el envío de pastillas abortivas a estados donde el aborto no está permitido.

Las medidas de Biden tienen un alcance limitado debido a que la única forma de garantizar el derecho al aborto en EE.UU. es con la aprobación de una ley en el Congreso, algo nada fácil debido a que haría falta el apoyo de diez senadores de la oposición republicana.

Por eso, el mandatario urgió a los estadounidenses, especialmente a las mujeres, a que voten en las elecciones de noviembre para cambiar la composición del Congreso.

“Tenemos que votar”, zanjó Natalie sobre el tema.