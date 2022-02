Por eso, fueron convocados a comparecer también como testigos, entre otros, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich (que ya declararon días atrás) y Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados y que lo hará próximamente.

Fue el 2 de diciembre de 2019, cuando solo quedaba una semana para asumir como vicepresidenta -tras ganar las elecciones del 27 de octubre con Alberto Fernández a la cabeza-, cuando la líder del peronismo kirchnerista debió declarar por primera vez en un juicio, por esta causa, y se mostró muy crítica con su situación.

“Seguramente este tribunal, que es un tribunal del ‘lawfare’ (judicialización de la política), tiene la condena escrita. No me interesa. He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente les va a condenar la historia”, concluyó Fernández.