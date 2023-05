Por usar sticker de “Pablo Escobar” en Whatsapp, mujer demandó a su vecino

Lo más tonto del asunto, es que él personaje en el sticker no es Pablo Escobar, es la personificación que le dio Andrés Parra a Escobar en la popular serie de televisión: Escobar, el patrón del mal.

“Ese es un sticker que lo usa todo el mundo, aparte de que fue en un chat de condominio. Tampoco la estoy amenazando, ni le estoy diciendo: ‘Señora, la voy a matar’, ni nada de eso, simplemente se me escapó el sticker de anotado”, explicaba Sánchez a la mujer.

Sin embargo la respuesta no fue de mucha gracia para la mujer, quien lo demandó considerando que ese sticker era una amenaza contra ella. El asunto terminó con una citación para Sánchez frente al juez de paz del lugar.

“Lo grave del asunto es que un juez de paz, que es una resolución alternativa de conflictos, que no tiene peso jurídico, que no es vinculante, haya dispuesto que en el grupo de WhatsApp no se puedan poner stickers, ni se pueden dar opiniones. Eso va contra la Constitución nacional”, argumento Fran Monroy, uno de los vecinos del demandado. Lea aquí: ¡Qué lío!: Ingresó a un link, robaron sus datos y le dañaron la vida

Lo impactante de esto es que la disputa subió tanto de nivel, que ya en 15 países se ha generado debate por el uso de los stickers en las redes sociales. Sin embargo, la disputa finalizó en una firma por parte de ambos en la que se comprometían a llevar conversaciones respetuosas y evitar a toda costa los stickers.