Piden a Israel e Irán contención para evitar una escalada en el conflicto

La comunidad internacional ha pedido a Israel e Irán que eviten una escalada en el conflicto entre los dos países para que éste no se generalice en la región de Oriente Medio, un llamamiento que ha sido específico por parte de los países occidentales a Israel pidiéndole que se contenga.

“Repito mi advertencia: no se puede seguir gestionando así (la situación) por parte de Irán. Por eso es importante que se haga todo para lograr una desescalada sobre el terreno”.

“Supone un gran rendimiento del ejército y de la defensa aérea israelíes. Es un éxito que no se debería desperdiciar. De ahí nuestro consejo (a Israel) de contribuir ellos mismos a la desescalada” y no tomar represalias en respuesta al ataque, señaló el canciller. Lea aquí: Irán afirma que no tiene intención de seguir con ataques hacia Israel

Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Irán de haber llevado a cabo “un ataque desproporcionado” contra suelo israelí, pero también pidió contención a Israel.

“Israel puede luchar contra el terrorismo (...) pero es una democracia y tiene que hacerlo de forma proporcionada”, señaló el presidente galo.

Y el ministro británico de Exteriores, David Cameron, destacó la importancia de que Israel no “intensifique” la tensión en Oriente Medio. “Israel tiene todo el derecho a responder como un país soberano independiente al ser atacado de esta manera. Pero creo que estamos muy ansiosos por evitar una escalada y decirles a nuestros amigos en Israel que es momento de pensar tanto con la cabeza como con el corazón”, señaló Cameron.