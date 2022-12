Personas no vacunadas contra COVID-19 tienen más probabilidad de sufrir accidentes

Un amplio estudio, publicado en The American Journal of Medicine, ha hallado que las personas que no se han vacunado contra la COVID-19 tienen un mayor riesgo de verse implicadas en un accidente de tránsito. Lea: ¿El fin de la pandemia de COVID-19?, esto dice la OMS

El investigador principal, el Dr. Donald A. Redelmeier, profesor de medicina de la Universidad de Toronto y médico del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook, dijo, en resumen, que los investigadores “teorizaron que los adultos que descuidan las recomendaciones sanitarias también pueden descuidar las directrices básicas de seguridad vial”.

El estudio

Para su estudio, durante el verano de 2021, los investigadores canadienses examinaron los registros encriptados del Gobierno de más de 11 millones de adultos, el 16 % de los cuales no había recibido la vacuna COVID.

Descubrieron, después de contrastar los datos de los servicios de urgencias de Ontario (Canadá) en los que un accidente de tráfico provocó una hospitalización –además de controlar una serie de factores como la edad y las afecciones médicas–, que las personas no vacunadas tenían un 72 % más de probabilidades de verse implicadas en un accidente de tráfico grave que las vacunadas.