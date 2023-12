Papa Francisco: “Estoy mucho mejor de salud, pero me canso hablando demasiado”

El papa Francisco aseguró hoy que está mejor de la reciente bronquitis que ha tenido, pero prefirió no leer la catequesis preparada para la audiencia general porque aún se cansa cuando tiene que hablar mucho. Lea aquí: Papa Francisco insta a una nueva tregua entre Hamás e Israel

“Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos. También hoy he pedido ayuda a monseñor Ciampanelli (uno de sus ayudantes) para leer porque todavía me cuesta. Estoy mucho mejor, pero me canso hablando demasiado”, dijo el papa al inicio de la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI.