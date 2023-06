Papa Francisco: así avanza la recuperación tras su operación

Alfieri también subrayó que “el papa no ha tenido ningún tipo de problema cardíaco ni ha sufrido algún infarto”, precisó Alfieri a las preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en el hospital.

Sin embargo, ante la necesidad de permitir que la malla implantada para la reparación de los músculos del abdomen cicatricen de forma óptima, los médicos le han aconsejado que no realice esfuerzos y no aparezca en público para celebrar el ángelus desde el hospital, como ya hizo en su anterior hospitalización en julio de 2021 tras la operación del colon.

Desde el punto de vista cardiorespiratorio el papa está bien, agregó el doctor, responsable de cirugía del hospital Gemelli.

Sobre cuantos días tendrá que estar ingresado, Alfieri comunicó que al menos durante toda la próxima semana. “Es una decisión tomada por prudencia para facilitar la recuperación, pero todo procede bien”, aseguró.

“Para asegurarnos de que vuelve a Santa Marta (su residencia) en las mejores condiciones, nos gustaría que quedase ingresado durante una semana. La recuperación total es de tres meses para todo el mundo. Es muy importante que vuelva al trabajo físicamente fuerte. Pero nosotros podemos sugerírselo, porque es él quien decide. Le dimos una sugerencia médica para el domingo, y él decidió”, explicó. Lea aquí: Con éxito finalizó la operación de el papa Francisco

Alfieri puntualizó que “si no se presta atención a la cicatrización y a los desgarros de la malla habrá que volver a llevarlo al quirófano. Si, por el contrario, se observa una convalecencia cuidadosa, no tendrá ninguna molestia” y matizó que la otra vez durante la hospitalización rezó e ángelus, “pero después de siete días y no tuvo que reposar la pared abdominal”.

Aunque Alfieri aseguró que si el papa tiene 86 años, “tiene la cabeza como un hombre de 60 años”, cuando decidió operarse al día siguiente de la TAC lo hizo porque tenía previsto que en agosto iría de viaje, explicó el doctor.