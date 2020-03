Papa advierte a empresas que despedir para salvarse no es una solución

Preguntado por los dificultades que pueden encontrarse los empresarios por el parón de la actividad comercial, Francisco reconoce que puede no saber las penurias por las que van a pasar estos, pero “sé las penurias que va a pasar el empleado, el operario, la empleada, la operaria a la que vas a despedir”.

“Una empresa que despide para salvarse no es la solución”, ha aseverado el pontífice.

Durante la entrevista, el papa Francisco ha mostrado su admiración por los científicos y profesionales sanitarios que estos días trabajan para atender a las personas contagiadas por el COVID-19 y les ha calificado como “los santos de la puerta de al lado” por su capacidad de jugarse la vida por el otro.

“Los admiro, me enseñan cómo comprometerse”, ha dicho. Ha destacado las condiciones en las que muchos de estos profesionales (médicos, enfermeros y voluntarios) trabajan en plena pandemia del coronavirus, que tienen que dormir en camillas, porque no hay camas en los hospitales “y no pueden salir ni a sus casas”.

“Esa es la vida que están llevando”, ha destacado. Son, para el pontífice, “los santos de la puerta de al lado”. Muchos no son creyentes, muchos son agnósticos, o llevan una vida de fe a su manera, pero en todos ellos destaca su “capacidad de jugarse por el otro y entre ellos hay muertos”, ha lamentado.