Carolina*

“Los médicos me dijeron que mi hija se iba a morir (...) y que necesitaba una válvula y yo, si no tenía para comer, mucho menos tenía para comprar una válvula. Fui a diferentes ferreterías y nadie me la vendía. Regresé al doctor y me dijo (...) ‘hija, es un hospital donde tienes que ir a buscarla’”, relató a Efe.

Luego, mientras trabajaba vendiendo ceviche en un mercado de la norteña ciudad de Chiclayo, una de sus clientas le ofreció ayuda económica para viajar hasta Lima y poder operar a su hija.

Aceptó. Pero nunca imaginó que, al regreso, tendría que pagar con su cuerpo las deudas del viaje.

“Así es que yo empiezo en el trabajo sexual, por una necesidad de salud”, dijo la mujer, cuya trayectoria la llevó a recorrer clubes y calles de costa y selva, así como llegar hasta México y Argentina.