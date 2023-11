Otorgan a Daniel Sancho más tiempo para planear su defensa, ¿hasta cuándo será?

Comunicado

El juez leyó hoy de nuevo a Sancho los tres cargos a los que se enfrenta (asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena, y dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima), y el español ratificó su declaración de no culpable de los dos primeros y culpable del tercero.

El juez también aprobó hoy la solicitud de los abogados del despacho Juslaws de Bangkok, que representan a la familia del fallecido cirujano colombiano, de adherirse a la fiscalía en el juicio, pero solo para los cargos en los que Sancho se ha declarado no culpable, confirmó el letrado Metapon Suwancarern.

En Tailandia no existe la figura de la acusación particular, pero los abogados de la familia de Arrieta, que a partir de hoy tendrán acceso al sumario del caso, podrán unirse y colaborar con el fiscal durante el juicio. Lea aquí: ¿Qué sigue en el caso de Daniel Sancho tras declararse no culpable?

Su principal objetivo es conseguir una indemnización para sus representados, y para ello ahora trabajan en establecer una cifra que tenga en cuenta el daño y el impacto económico que la muerte de Arrieta ha tenido para su familia, según explicó la semana pasada el director del despacho de Bangkok, Yuthana Promsin.