Ordenan revelar caso de divorcio del fiscal especial de Trump en Georgia

Willis recibió la citación para presentar una declaración en el caso de divorcio el día en que la abogada defensora Ashleigh Merchant, que representa al ex miembro del personal de la campaña de Trump y ex asistente de la Casa Blanca, Michael Roman, presentó una moción a principios de este mes alegando la relación romántica entre Willis y Vadear.

Willis ha defendido su contratación de Wade , quien tiene poca experiencia como fiscal, y no ha negado directamente una relación romántica. Ha acusado a la ex esposa de Wade de intentar obstruir su caso criminal de interferencia electoral contra Trump y otros al tratar de interrogarla en el proceso de divorcio de la pareja. Lea aquí: Donald Trump: “Estamos honrados por el respaldo del gobernador Ron DeSantis”

Cinque Axam, abogado de Willis, dijo que la cuestión ante el tribunal es cómo dividir los bienes conyugales, y la determinación de cómo se debe hacer eso no tiene nada que ver con Willis, quien no comparte ninguna cuenta con Nathan Wade y no No determina cómo gasta el dinero.

Durante una breve audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Cobb, el juez Henry Thompson dijo que no puede pronunciarse sobre si Willis debería rendir declaración en el caso de divorcio hasta que el propio Wade sea interrogado a finales de este mes. Al dictaminar que los documentos judiciales en el caso de divorcio deben hacerse públicos, dijo que un juez anterior ordenó indebidamente que el caso fuera sellado sin celebrar una audiencia.

El abogado de Joycelyn Wade escribió en documentos judiciales presentados el viernes que Nathan Wade ha realizado viajes a San Francisco y Napa Valley, Florida, Belice, Panamá y Australia y ha realizado cruceros por el Caribe desde que solicitó el divorcio y que Willis “fue un compañero de viaje previsto durante al menos algunos de estos viajes como lo indican los vuelos que compró para que ella lo acompañara”. Le puede interesar: Posponen juicio por difamación de Donald Trump, ¿a qué se debe?

La presentación incluye extractos de tarjetas de crédito que muestran que Nathan Wade, después de haber sido contratado como fiscal especial, compró boletos de avión en octubre de 2022 para que él y Willis viajaran a Miami y compró boletos en abril a San Francisco a su nombre.

Es uno de los cuatro casos que enfrenta Trump mientras compite por regresar a la Casa Blanca. Los fiscales están utilizando un estatuto normalmente asociado con mafiosos para acusar al ex presidente, a sus abogados y a otros colaboradores de una “empresa criminal” para mantenerlo en el poder. Cuatro personas ya se han declarado culpables en el caso electoral de Georgia tras llegar a acuerdos con los fiscales. Los 15 restantes, incluidos Trump y el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, se declararon inocentes.