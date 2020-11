OMS: tras las primeras vacunaciones, el coronavirus aún podrá contagiar

Una mujer camina frente a arte callejero que muestra el año 2020 como una pesada carga que lleva un joven con una máscara anti-contagio, en Nápoles, Italia. EFE / EPA / CIRO FUSCO

“Si no sabemos dónde está el virus, no podemos pararlo; no podemos aislar a los que lo tienen, tratarlos, o rastrear sus contactos”, recordó el director general de la OMS.