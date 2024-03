Ola de violencia en Haití obliga a los políticos a forjar alianzas

El primer ministro no ha hecho ningún comentario público desde que pandillas empezaron a atacar infraestructura crítica a fines de la semana pasada, mientras él se encontraba en Kenia tratando de impulsar un plan respaldado por la ONU para que policías de ese país africano vengan a Haití a ayudar a combatir la violencia.

Antes de viajar a Kenia, Henry estaba en Guyana en una cumbre del bloque caribeño Caricom, donde el tema de Haití figuraba alto en la agenda.

Entretanto, un funcionario caribeño dijo a The Associated Press el miércoles que líderes de Caricom hablaron con Henry el martes en la noche y le presentaron varias alternativas para resolver la crisis, incluyendo su renuncia, lo que él rechazó. El funcionario habló a condición de anonimato al no estar autorizado para hablar del tema con la prensa.

Henry llegó a Puerto Rico el martes en la tarde luego que no se le permitió aterrizar en la República Dominicana, donde las autoridades cerraron el espacio aéreo a todos los vuelos desde y hacia Haití. Héctor Porcella, director del Instituto de Aviación Civil de República Dominicana, dijo a reporteros que el avión carecía de un plan de vuelo.

Dickon Mitchell, primer ministro de la isla caribeña de Granada, dijo a la AP el miércoles que líderes regionales hablaron Henry el martes en la noche.

“Él es el primer ministro. Él no ha indicado otra cosa, sino que está tratando de entrar a Haití”, declaró Mitchell sin dar más detalles.