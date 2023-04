“Ojalá no hubiera pasado”: hombre se arrepintió de haber ganado la lotería

Anoop Babu es un hombre indio que compró un boleto de la lotería en su país y, de la noche a la mañana, se convirtió en un millonario que tenía en sus arcas más de tres millones de dólares americanos. (Le puede interesar: Caso rey emérito de España: Juan Carlos I negó tener una hija secreta)

“Fui y me quedé en la casa de un pariente, pero de alguna manera la gente también encontró ese lugar y ahora vine a mi casa porque mi hijo no se encuentra bien. Ni siquiera puedo llevar a mi hijo al hospital porque la gente viene y busca ayuda. Me pide dinero”, relató Babu a The Times.