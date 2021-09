“La Terminal está operando. La resolución emitida” por el AITSA el martes “por la que pretende resolver el contrato, carece de fundamento legal y sustento en los hechos”.

La constructora brasileña “considera que no ha incumplido el contrato y se mantiene en el sitio de la obra para concluir los escasos y últimos puntos pendientes que, si al momento no han sido concluidos, es por causas no atribuibles a CNO”, indicó la empresa en su comunicado.

“AITSA mantiene un retraso en los pagos debidos a CNO, impactando de forma directa la ejecución de la obra”, indicó la empresa sin precisar ninguna cifra.