“¡No vengan más!”, piden habitantes de Venecia a los turistas

Hace pocas semanas, un turista distraído cayó a las aguas, dijo Nechifrovo. “Estaba tratando de sacar una buena foto”, dijo.

"Los que vienen ni siquiera saben lo que es un museo. No es turismo cultural", afirmó Claudio, un veneciano que no quiso dar su apellido. Ellos tienen que ir a la playa, a las montañas, pero no aquí", pidió. "¡Por favor no vengan más!", concluyó.

La lista de desafíos que enfrenta Venecia es larga, desde la amenaza medioambiental del agua, a la huida de sus habitantes, que deja lo que muchos califican como una ciudad sin alma.

Hace dos años, Venecia se salvó de ser catalogada como patrimonio en peligro luego de que las autoridades italianas anunciaron la prohibición de entrar en el centro histórico para los grandes cruceros.