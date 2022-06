Una niñera italiana ha confesado que tiró por la ventana al bebé de 13 meses que cuidaba y que desde el pasado martes se encuentra ingresado en estado grave en un hospital de Módena (centro de Italia), y explicó que lo hizo durante “un ataque de catalepsia”, informan hoy los medios locales.

“Fui yo quien lanzó al niño por la ventana. No fue un gesto premeditado, sino el resultado de una enfermedad que me sobrevino de repente, me encontré en un estado de catalepsia, me sentí asfixiada e hice ese gesto al que no puedo dar una justificación”, dijo Monica Santi, según ha revelado su abogada.