Niña confiesa a su padre la supuesta infidelidad de su madre en Tik Tok

Toda una confrontación familiar se presentó en medio de una transmisión en vivo de un hombre, que en un inicio solo estaba jugando con su hija, pero que en medio de las bromas se reveló lo que parece ser el uno de los secretos de la madre. Y aunque no se puede comprobar si el video es real o actuado, lo cierto es que la pequeña se mantiene en su posición y responde cada una de las dudas de su papá hasta que la mamá ya no sabe cómo más intervenir.

“Vi un video en el que está mi mami con otro hombre... Es que, una vez mi mami me puso una canción y dijo que el de acá era su novio (señalando la casa de al lado)”, fue lo que dijo la niña, a lo que el padre y la madre saltaron rápidamente, “fíjate lo que está diciendo la niña”, afirmó el papá, y la madre dijo: ”noo, fíjate lo que está diciendo. Vimos un video en casa de mi abuelita y mi mamá dijo que el que salió de este lado era su novio”, sentenció la mujer afirmando que a su madre le había gustado uno de los músicos del audiovisual.

“Por eso no jueguen eso, luego se lo toman en serio, y yo no estoy jugando no tienen porqué decir cosas mías”, agregó la madre de la pequeña en cuestión. Sin embargo, la explicación dada no habría sido suficiente para el padre, quien se le nota la decepción, confusión y pena en medio de las imágenes, mientras la niña insiste en que a veces la madre la deja sola con su hermanito y sale de la casa. Lea aquí: Laura Ojeda aceptó su infidelidad con Nicolás Petro: “Nadie es propiedad de nadie”

La escena deja múltiples incógnitas, mismas que son potenciadas por los usuarios de la plataforma, quienes dejaron comentarios afirmando que en algunas ocasiones, “quien brinda tanta explicacion, que nadie le ha pedido, algo tiene escondido”.