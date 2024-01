Niña colombiana quedó huérfana tras fatal accidente de su familia en automóvil

El detective Ryan Moreno de la Policía de Los Ángeles expresó que, pese a las circunstancias devastadoras, un atisbo de esperanza se hizo presente: “Ha estado en UCI. Creo que durante la noche ocurrió una especie de milagro porque en los últimos días escuchamos que no se esperaba que sobreviviera”.

El detective Moreno no titubeó al calificar el suceso como un acto criminal: “Esto es básicamente un asesinato. No puedes conducir al doble del límite de velocidad por las calles de la ciudad saltándote los semáforos en rojo solo porque así lo deseas o porque estás tratando de escapar de un delito que has cometido”. Lea aquí: Revelan detalles del accidente en pista de aterrizaje en aeropuerto de Japón

Las autoridades sometieron a Kahari a pruebas para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol, y de acuerdo con la información oficial, podría enfrentar cargos de asesinato y homicidio vehicular agravado.

La familia de las víctimas aguarda la repatriación de los cuerpos para darles sepultura y ha solicitado la intervención de las autoridades consulares. Asimismo, exigen que el responsable del accidente asuma las consecuencias legales de sus acciones.