“Existen pruebas de que hay una confusión significativa en el mercado, incluyendo llamados a boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos satánicos de MSCH, que están basados en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto”, afirma la compañía.

La colección es fruto de una colaboración entre el colectivo de diseñadores MSCHF y Lil Nas X con motivo del estreno de Montero (Call Me By Your Name), el sencillo de regreso del artista después de su exitoso Old Town Road, ganador de dos premios Grammy.