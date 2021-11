Ortega, quien el jueves cumple 76 años, se apresta a ratificar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y con su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez. También se elige a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.

La permanencia en el poder de Ortega no se pone en duda. El actual mandatario, que gobernó ya los años 1980 luego de que la guerrilla del FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, se enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.

Así, el foco de la elección en este empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar. “Esto no está feo, está horroroso. No se puede hablar porque te llevan preso. ¿Para qué voy a ir? Los que van a votar son los sandinistas”, dijo a AFP José, de 78 años, quien respaldó al FSLN durante décadas.

Marina Aguirre, de 36 años, vecina del barrio Memorial Sandino, en el oeste de Managua, irá a votar: “tenemos hospitales y escuelas gratuitos”, justifica. “Mis hijos van a la escuela pública, él (Ortega) se preocupa que cada niño tenga un juguetito todos los años”, afirma.