Nicaragua: el “delito” de no pensar como Ortega se paga con cárcel

Su hermano, un vendedor de productos farmacéuticos, no estaba activo en política, y por eso Dulce no duda de que quieran usarlo solamente como “moneda de cambio”. “Él me llamó el 4 de agosto para avisarme que agentes de inteligencia de la policía lo estaban siguiendo”, recordó.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión de policías y paramilitares que sofocaron la revuelta social de 2018 dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 exiliados y refugiados.

“A mí me mataron a un hermano, me hirieron a otro y ahora me encarcelan a un tercero. No puedo volver a Nicaragua pero no me voy a callar, y seguiré denunciando”, expresó Dulce María Porras.