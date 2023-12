Netanyahu dijo que excluirá a autoridad palestina de futuro político en Gaza

El futuro político de Gaza a medio plazo todavía sigue sin quedar claro. Israel, de momento, contempla el establecimiento de una zona de seguridad dentro del enclave pero Estados Unidos, su gran aliado, ya ha manifestado que no está de acuerdo con este plan porque, como avanzó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, “Gaza debe seguir siendo tierra palestina y no puede reducirse”. Lea aquí: Israel retira a su equipo de negociación tras estancarse el diálogo con Hamás

Fuentes oficiales israelíes bajo condición de anonimato han explicado al ‘Times of Israel’ que este plan todavía sigue sobre la mesa. “Hamás no puede volver a acumular capacidades militares en la frontera y volver a sorprendernos de nuevo”, han indicado antes de matizar que “se trata estrictamente de una medida de seguridad, no política” y de garantizar que no habrá militares israelíes en el lado gazatí de la frontera.