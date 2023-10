¿Negociar o no con Hamás? El asunto que divide a Israel debido a los rehenes

En su masivo ataque contra Israel hace más de tres semanas, Hamás se llevó un valioso botín: al menos 240 almas que mantiene cautivas y espera poder canjear por miles de prisioneros palestinos. ¿Negociar o no negociar con el grupo islamista? Esa es la cuestión que divide a gobierno y sociedad israelíes.

Vivir sabiendo que tus seres queridos están en manos de Hamás “es un calvario que no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo”, cuenta Itzik Horn, un judío de origen argentino de 71 años cuyos hijos -Eitan de 37 años y Yair de 45- fueron capturados en la aldea de Nir Oz.

“Para mí ya no hay día, no hay noche, hace semanas que no duermo”, añade.