Narcos usan el COVID-19 para someter a los pobres en México

Comentó que las pequeñas y medianas empresas de Italia también corren riesgo de caer en las garras de las organizaciones criminales durante la crisis de COVID-19. “Les falta liquidez, les falta dinero para hacer las compras básicas de cada día. En contraste el crimen organizado tiene tanto dinero proveniente de la droga, el dinero sucio deben meterlo en la legalidad para limpiarlo y reciclarlo y en un momento como este (del coronavirus) de más desatención y falta de controles, ofrecen dinero con tasas de interés bajas... les sirve para limpiar el dinero, pero además si las personas no logran pagar el préstamo es claro que ellos (la mafia) se adueña de la empresa...”

Mientras hombres encapuchados y armados repartían los víveres a hombres, mujeres y niños, la autoridad guardó silencio. El Presidente tardó una semana en pronunciarse. Dijo que los carteles no deben pensar como los potentados “que con una limosna ya están perdonados”. Señaló que ayudan más si no se siguen enfrentando, “ayuda en que piensen en el sufrimiento de las madres de las víctimas”. Una posición tibia y tardía, luego de que el propio López Obrador a principios de abril detuvo sus actividades en territorio del Cartel de Sinaloa para saludar y estrechar la mano de la madre de “El Chapo” como si la señora fuera una celebridad.

Quien piense que los carteles de la droga hacen esto por que son buenos samaritanos o buscan la redención, se equivocan. La crisis del coronavirus les permite comprar a precio muy bajo el silencio y mano de obra de la gente que queda indefensa ante el vacío que crea el Estado. No se trata del típico ejemplo de cuando un cartel supera al Estado, sino la clara convivencia entre el Estado y los carteles de la droga. Fenómeno que ha ocurrido por décadas en México, particularmente en el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y ahora también en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los carteles de México claramente no son benefactores o buenas personas, son personas que llevan la muerte, es claro que en este momento en que tienen tanto dinero, ellos reproducen la misma lógica que aquí (Italia), claramente con una cultura diversa, pero llevar víveres significa que ellos son el Estado, ellos son los que deben ser reconocidos como el ‘Estado’ en lugar de las instituciones, por esto es también un control social importante, un control del consenso, un control de poder... Ocupar el territorio sólo económicamente. Puede haber alguno que se rebele, pero ocupar el territorio culturalmente es una cosa terrible porque las personas piensan que el cartel lo hace en beneficio de la comunidad, esto los hace más fuertes en las comunidades que tienen necesidad.

Ante la crisis social y económica, Rando señaló que es crucial que la asistencia del gobierno llegue antes que la de las organizaciones criminales y no dejen sola a la población.

“Ellos (crimen organizado) se presentan como ‘generosos’, como ‘benefactores’, pero ellos no crean bienestar, roban bienestar cuando llegan... El crimen organizado no regala cosas porque son buenos, mañana pasarán la factura, la factura es que trabajes en su organización criminal, usan a los pobres como mano de obra, para cometer crímenes... Este es el crimen más grande, cuando le quitas la dignidad a una persona: ‘yo te doy de comer, después te hago trabajar para mí’ ”. Los hacen siervos incondicionales.

“¡Mire! ¡Esto es inimaginable en Italia! Aquí tenemos muchos problemas, pero este no. Mattarella o el presidente del Consejo (Giuseppe Conte) que se detengan a saludar a la madre o esposa del mafioso, no sucede y ni siquiera lo imagino. Nosotros hemos madurado una cultura de la antimafia muy fuerte y claramente pagada y escrita con sangre.

“No es posible que el gobierno pueda permanecer en silencio haciendo acuerdos, es como cuando aquí (en Italia) se decía ‘se necesita convivir con la mafia’. ¡No se puede convivir con los carteles de la droga! No se puede convivir con la mafia, porque verdaderamente destruyen la democracia. Si la política y el gobierno aceptan esto, si aceptan abdicar de su poder, es claro que hay un pacto preciso no con la comunidad, sino lo ha hecho con los carteles...”

“Esto que ha hecho el Presidente (de México) cuando lo he visto me ha dado la sensación de que era una legitimación, es decir, haciendo este acto ha legitimado, es como si hubiera dado poder a ese cartel... Para mí es un mensaje peligroso. Porque la mafia, los carteles, estos sujetos, viven mucho de señales, la gente vive mucho de señales. Si el Presidente de la República encuentra a la esposa de un mafioso y se detiene, y en vez se encuentra a la esposa de una víctima de mafia y no se detiene, ¿A quién legitima?...

“Yo creo que ha sido una señal de gran legitimación, lamentablemente, al poder de los carteles”, concluyó la Vicepresidenta de LIBERA, con quien coincido plenamente.

La legitimación del Presidente de México fue entendida por la hija de El Chapo, y por los diversos carteles. También por las victimas de la delincuencia organizada a quienes AMLO no quiso recibir en enero cuando llegaron en la manifestación encabezada por la familia LeBarón, que el año pasado perdió a 6 niños y dos mujeres masacrados por los carteles.