$!Mujer trans es enviada a cárcel de hombres por embarazar a 2 reclusas

Ella dijo que cuando fue enviada a la prisión estatal de Nueva Jersey “la llamaron él y él más de 30 veces”, y agregó: “esto no me había sucedido en años en que me referían principalmente como un hombre”.

«Este es el infierno por el que NJDOC quiere hacerme pasar. Este es mi castigo por lo que ocurrió hace más de dos meses. Han violado mi derecho a sentirme segura y libre de acoso sexual, al ponerme en una de las instalaciones correccionales juveniles más violentas», denunció la mujer transgénero en su blog.