Mujer habría desaparecido a su hijo: el padre, devastado, le envía carta

Luego de la tragedia, no se encontró el cuerpo del joven, y la madre fue internada en un hospital psiquiátrico. Las autoridades investigan si ella realmente lo asesinó y, sobre todo, dónde se encuentra David, pues hasta la fecha no ha habido rastros de él.

La carta del padre de Antonio a Macarena

A continuación, reproducimos literalmente la misiva del progenitor:

“A Macarena. Como madre, deberías entender por lo que estoy pasando. Si lo que querías es hacerme daño, lo has conseguido. Si no es así, y realmente sientes lo que yo siento, debes saber que ya no soy ni voy a volver a ser el mismo.

“Es una tortura despertarme cada mañana y pensar que David no está entre nosotros, en cada instante de cada fatídico día, tengo a David en mis pensamientos, pasan las horas, pasan los días y me hundo cada vez más en la desesperación de no saber dónde está mi hijo.

“Intento encontrar alivio en la medicación y el sueño, busco no pensar para poder descansar, pero cada vez que cierro los ojos lo veo arropado en un contenedor con una manta, y desde que declaraste que murió con gran sufrimiento, lo veo agonizando. Ya he perdido 20 kilos y lo único que me anima a seguir adelante son mis hijos, que me necesitan.