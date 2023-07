Muere casi un centenar de ballenas piloto que quedaron varadas en Australia

Las 97 ballenas piloto que quedaron varadas esta semana en una playa al suroeste de Australia han muerto después de que las autoridades decidieran practicar la eutanasia a 43 de ellas para minimizar su sufrimiento ante su deteriorada salud.

“El operativo no fue tan bien como esperábamos. Obviamente no era el resultado deseado”, apuntó en un vídeo Peter Hartley, oficial del Departamento de Biodiversidad y Conservación de la región Australia Occidental, donde el martes quedaron varadas las 97 ballenas, de las que no sobrevivió ninguna.

Las primeras 54 murieron el martes en la playa Cheynes, una ensenada protegida de Australia Occidental que está rodeada por un parque y una reserva natural y donde el Servicio de Parques Nacional avistó el miércoles el grupo de casi un centenar de ballenas. Lea aquí: Más de 50 ballenas piloto fallecieron tras quedarse varadas en una playa

Los equipos de rescate, veterinarios, expertos en fauna marina y unos 250 voluntarios lograron en un primer momento remolcar a aguas profundas a las supervivientes, pero horas después volvieron a quedar varadas, lo que terminó por convencer a los expertos de que era mejor sacrificarlas.