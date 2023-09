“Migración ilegal destruirá la ciudad”: alcalde de New York

El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha advertido este jueves de que la migración ilegal “destruirá la ciudad” en un contexto en que la metrópoli estadounidense se enfrenta a una de las mayores oleadas de migración de los últimos años.

“Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera el final. No veo un final para esto”, ha señalado un Adams que, durante un evento en la ciudad, ha alertado del devastador impacto en la economía que suponen los esfuerzos por albergar y atender a los migrantes.

“Este problema destruirá la ciudad de Nueva York. Todos nos veremos afectados por esto. Lo dije el año pasado cuando teníamos 15.000 (migrantes), y lo digo ahora con 110.000 (migrantes)”, ha manifestado el alcalde neoyorquino, según recoge el portal Político. Lea aquí: Van 40 muertos por el paso de un ciclón en el sur de Brasil