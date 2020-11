En algunos lugares del país, las familias pasaban la noche de 1 noviembre y la madrugada del 2 en el camposanto para recibir a los difuntos, que según la tradición en esas fechas regresan, por unas horas, al mundo de los vivos, pero ahora no pudo ser así.

OAXACA, MICHOACÁN Y YUCATÁN

En el municipio de Mitla, en el estado de Oaxaca, las tradiciones ancestrales se adaptaron a la pandemia.

A las 12 del día, los muertos fueron recibidos con cohetones, que los habitantes de esta localidad que debe su nombre al vocablo nahuátl Mictlán (”Lugar de los Muertos”), truenan desde sus casas para mostrar la alegría que sienten al recibir a sus seres queridos que ya no están con ellos.

No pudieron ir al panteón por las restricciones sanitarias, pero el simbolismo va más allá de esta prohibición, debido a que al pie de cada ofrenda de comida, bebida y fruta, se coloca un petate (esterilla de palma) nuevo para que el difunto se quede en casa, explicó motivada Hilda Juárez, zapoteca nativa de Mitla, tras poner el petate donde reposarán sus difuntos.

“Nosotros no tenemos porqué salir, aquí en casa estamos esperando y sentimos el aire, los sentimos porque se siente la vibra de ellos que llegan a las 12 del día y la pandemia, no, para ellos no hay pandemia y llegan porque llegan nadie les puso trabas, y aquí están descansando en su petate”, comentó a Efe.

Mientras que los habitantes de Santa María Atzompa, herederos del culto a los muertos que distinguió a la cultura zapoteca de Monte Albán suspendieron u ancestral velada en el camposanto.

El sábado, la autoridad municipal sólo permitió el ingreso de dos personas por familia para adornar las tumbas con flores y velas, para después cerrar el panteón.

En Michoacán, los indígenas purépechas suspendieron por primera ocasión en su historia su tradicional ceremonia de la Noche de Muertos, a causa de la pandemia.

Los purépechas, etnia de mayor presencia en el occidental estado de Michoacán y la cual pobló la isla de Janitzio, en el municipio lacustre de Pátzcuaro, han colocado sus ofrendas en casas donde esta noche esperarán el regreso de sus muertos, celebración que hasta el año pasado realizaban en cementerios e, incluso, con ofrendas en el vaso acuífero más importante de Michoacán.

Decenas de templos católicos y pueblos purépechas cerraron sus puertas al turismo, sector que tan sólo entre el 31 de octubre y 2 noviembre de cada año dejaba ganancias por un millón de dólares, según autoridades locales.

Mientras que el Cementerio General de Mérida, Yucatán, lució semivacío al cancelar todas las actividades que anualmente organizaba la administración municipal.

“Nunca en mis 70 años de vida había visto este lugar tan silencioso, siempre estaba lleno de vida con el ir y venir de visitantes”, comentó a Efe una vendedora de flores, quien lamentó la ausencia de la gente y las bajas ventas.

Pero el silencio del camposanto de Mérida contrastó con el bullicio que se registró en Xoclán, otro camposanto en la capital yucateca.

En ambos cementerios hubo rígidos protocolos sanitarios para evitar contagios del SARS-CoV-2, pero en el Xoclán hubo una “fiesta” para los muertos. Las tumbas estaban adornadas con coloridos ramos de flores y brillaban con la luz de las velas.

El sábado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, inauguró una monumental ofrenda homenaje en honor a las víctimas de la pandemia en el país en el Palacio Nacional. También decretó tres días de duelo por el mismo motivo con la bandera de México a media asta y sin actos oficiales.

PANDEMIA, LA CERCANÍA CON LA MUERTE

Para el maestro en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Ulises Adrián Reyes, la festividad del Día de Muertos en plena pandemia “tiene que resignificar cómo vivimos los mexicanos este ritual y acercarnos de una nueva forma a la idea de la muerte”.

En entrevista con Efe, el especialista dijo que ahora la muerte se percibe como real porque aunque las personas “somos conscientes de que somos seres finitos y sabemos que vamos a morir y la pandemia es un temor que se une a esta gran posibilidad”.

AL MUNDO VIRTUAL

En el caso de Ciudad de México, se canceló un desfile y actividades en las 16 alcaldías, pero se echó mano de espacios virtuales para mantener viva la tradición como el sitio de internet llamado Ofrenda Infinita.

El objetivo del espacio era promover el Día de Muertos para recordar a los que partieron haciendo altares y ofrendas en las casas y compartirlas en las redes sociales mediante fotografías con la etiqueta #OfrendaInfinita.

DIFÍCIL PARA COMERCIANTES

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estimó que por las pérdidas debido a la cancelación de la celebración en cuanto al mercado de las flores, panificación, artesanías, música, entre otros, “se verán gravemente afectados”, al verse dañadas en más de un 70 % sus ventas.

Para ellos, la COVID-19 le dio “muerte” a la celebración

El origen del Día de Muertos data de la época prehispánica, en una celebración provista de un carácter multicultural con elementos de la religión católica traída de España y plena de diversos significados que han sido transmitidos de generación en generación de acuerdo con la región de México donde se celebren.