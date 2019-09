Mexicanos celebran 208 años de Independencia

Asimismo, solicitó que “no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz, que no se traigan armas; eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia”, señaló.

Al finalizar el acto oficial del Grito, en el Zócalo habrá un concierto de la cantante mexicana Eugenia León seguido por un baile con la Banda Limón, un grupo de música del norte que utiliza instrumentos de viento.

Otra diferencia respecto a las festividades de años anteriores ha sido la decisión del gobierno mexicano de transmitir programas de contenido histórico con la efeméride y convocar a una cadena nacional para el acto central del Grito de Dolores.