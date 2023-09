Menor de 10 años fue arrestado por orinar en un estacionamiento en EE. UU.

Según CNN, la madre relató que estaba en una cita el 10 de agosto en un negocio y su hijo, que estaba fuera, vio un cartel que decía que no había baños públicos, por lo que decidió hacer sus necesidades en una propiedad privada cerca de su vehículo.

«Le dije: ‘Bueno, ya lo sabes, que no vuelva a suceder’. El policía me dijo: “Lo manejaste como una madre, solo asegúrate de que no vuelva a hacerlo. Puede volver al coche’», explicó LaTonya Eason, la madre del pequeño.

Entonces llegaron otros cuatro agentes de policía, entre ellos un teniente, según Eason. Ella detalló que su hijo fue arrestado, puesto en un vehículo de la policía y llevado a una estación de la policía.