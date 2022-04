Más tarde, Zelenski agradeció a Johnson y Nehammer durante un mensaje a la nación que fue difundido por la noche. También agradeció a Ursula Gertrud von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y al primer ministro canadiense por un evento global de recaudación de fondos que recabó más de 10.000 millones de euros (11.000 millones de dólares) para ucranianos que abandonaron sus hogares. Agregó que los países democráticos están unidos para frenar la guerra, “porque la agresión rusa no tiene la intención de limitarse tan solo a Ucrania... El proyecto europeo entero es un objetivo de Rusia”.

Tras el ataque en Kramatorsk, varios mandatarios europeos dieron su muestra de solidaridad con Ucrania, y tanto el canciller australiano Karl Nehammer como el primer ministro británico Boris Johnson visitaron Kiev _la capital ucraniana de la que Rusia no pudo apoderarse y de donde los soldados rusos se retiraron hace días. Lea: Brindan ayuda y alimentos a la población de Bucha, en Ucrania

En vista de que no había trenes saliendo de Kramatorsk el sábado, los residentes aterrorizados subían a autobuses o buscaban otras formas de salir, temiendo el tipo de asaltos y ocupaciones implacables de los invasores rusos en otras ciudades de Ucrania, que provocaron escasez de alimentos, demolieron edificios y provocaron la muerte.

“Fue aterrador. Un horror, un horror”, exclamó un residente a la emisora británica Sky, recordando el ataque a la estación ferroviaria. “Que el cielo no permita vivir esto de nuevo. No, no quiero”. Le interesa: Boris Johnson se reúne con Zelenski en visita sorpresa a Ucrania

La empresa ferroviaria estatal ucraniana informó en un comunicado el sábado que los residentes de Kramatorsk y otras partes de la disputada región del Donbás _donde Rusia ha concentrado sus esfuerzos al no poder tomar la capital del país, Kiev_ podrían abandonar la zona desde otras estaciones. La viceprimera ministra Iryna Vereshchuk dijo que se planearon 10 corredores de evacuación para el sábado.

Zelenski exigió una dura respuesta mundial al ataque del viernes a la estación de tren de Kramatorsk, calificándolo como el último ejemplo de crímenes de guerra por parte de las fuerzas rusas que debería impulsar a Occidente a hacer más para ayudar a su país a defenderse.

“Todos los esfuerzos mundiales deben dirigirse a establecer cada minuto de quién hizo qué, quién dio qué órdenes, de dónde provino el misil, quién lo transportó, quién dio la orden y cómo se acordó este ataque”, expresó Zelenski durante su discurso nocturno el viernes, con voz llena de rabia.

Rusia negó ser la responsable del ataque y acusó al ejército ucraniano de disparar el misil en una operación de “falsa bandera”, básicamente un montaje para culpar a Moscú del asesinato de civiles. Un vocero del Ministerio de Defensa ruso explicó la trayectoria del misil y la posición de las tropas ucranianas para reforzar este argumento. Siga leyendo: Moscú acusa a YouTube de bloquear el canal del Parlamento ruso

Los expertos occidentales y las autoridades ucranianas insistieron en que Rusia lanzó el misil. Los restos del cohete tenían pintadas las palabras “Para los niños” en ruso. El significado exacto de la frase seguía sin estar claro.

El ataque a la estación se produjo mientras trabajadores de otras zonas del país exhumaban al menos 67 cadáveres de una fosa común en Bucha, una localidad próxima a la capital donde las evidencias gráficas documentan la matanza de decenas de civiles tras la retirada de las fuerzas rusas. Moscú ha afirmado falsamente que las escenas de Bucha fueron un montaje.