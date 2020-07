Mary Trump obtiene la luz verde para promocionar su libro

Así mismo, el hermano del Presidente de los EE. UU. no es mencionado frecuentemente en el libro, el cual pretende relatar cómo los familiares resultaron afectados por el padre del mandatario, un exitoso propietario de bienes raíces.

Mary Trump, psicóloga y la única sobrina de Donald Trump, escribió en el libro que no tiene “ningún problema en llamar narcisista a Donald: cumple con las nueve características enlistadas en el `Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales’”.

El juez levantó órdenes que había emitido y que impedía temporalmente a Mary Trump y a la casa editorial Simon & Schuster publicar o distribuir el libro acerca del presidente. Un juez de apelaciones ya había levantado la orden concerniente a Simon & Schuster.

El libro, titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), se publica el martes 14 de julio.