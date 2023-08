Manifestaciones en Panamá terminaron en enfrentamientos con varios heridos

Manifestantes y policías se enfrentaron este martes durante una protesta en la capital de Panamá en contra de un nuevo y polémico contrato ley para la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, con saldo de varios heridos.

Al igual que en la víspera, la protesta se desarrolló frente a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), mientras en el hemiciclo se desarrollaba el primero de los tres debates necesarios para aprobar el nuevo contrato entre la empresa Minera Panamá, la subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals y el Estado panameño. Lea aquí: La Armada incautó más de una tonelada de cocaína en el Pacífico

En esta primera discusión están presentes diputados, ministros, ambientalistas, sindicatos y civiles. En caso de aprobarse, le siguen dos debates más con la particularidad de que los parlamentarios no pueden modificar el proyecto de contrato ley, solo aprobarlo o rechazarlo.

Los manifestantes gritaron consignas en contra del contrato ley y levantaron algunas pancartas con mensajes como “Contrato minero = Zona del Canal” o “Justin Trudeau, this is what neocolonialism looks like (Justin Trudeau, así es el neocolonialismo)”.

La Policía de Panamá tiró gas pimienta a los manifestantes, la mayoría estudiantes, que respondieron con piedras y bolas de pintura, según pudo constatar. Lea aquí: Cae pareja de sicarios por ataque a bala que dejó 2 muertos y 2 niñas heridas

Tras el enfrentamiento, un fuerte contingente policial llegó con al menos media docena de coches de arresto y se desplegaron por los predios del Parlamento. Hubo algunos heridos. No se ha informado de detenidos.