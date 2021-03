El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que se vacunará “la semana que viene” contra el virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, una enfermedad que ha causado la muerte de más de 1.340 personas en el país caribeño.

“Yo me la voy a poner la semana que viene”, dijo Maduro, sin ofrecer mayores detalles, durante el balance que presenta cada semana sobre el desarrollo de la pandemia en Venezuela.

El mandatario hizo el anuncio mientras indicaba que la mayoría de las vacunas contra el coronavirus ofrecen “100 % de inmunidad”, pero no evitan que los inmunizados sean portadores del SARS-CoV-2 y contagien a quienes no han sido vacunados.

“El virus anda por ahí, le entra el virus y no lo enferma a usted (si está vacunado), pero usted lo lleva y llega a un sitio y empieza a hablar y le pega el virus al que no está vacunado, al que no tiene inmunidad”, aseveró.