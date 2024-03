Macron no descarta enviar tropas francesas a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el jueves a las potencias occidentales que no deben mostrar señales de debilidad ante Rusia, al tiempo que reiteró su postura de que no se debería descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania, aunque señaló que la situación actual no lo amerita.

Durante una entrevista transmitida en la televisión nacional francesa, a Macron le preguntaron sobre la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania, algo que planteó públicamente el mes pasado en declaraciones que provocaron el rechazo de otros dirigentes europeos.

"No nos encontramos en esa situación hoy día", comentó, pero añadió que "todas estas opciones son posibles".

Macron declinó describir en qué situación estaría Francia dispuesta a enviar tropas. Afirmó que la responsabilidad de generar una acción de ese tipo recaería en Moscú —”no sería sobre nosotros”— y señaló que Francia no encabezará una ofensiva en Ucrania contra Rusia.

Pero también comentó que “hoy, para tener paz en Ucrania, no debemos ser débiles”.

Macron describió la guerra entre Rusia y Ucrania como "existencial" para Francia y Europa.

“Si la guerra se extendiera a Europa, sería responsabilidad únicamente de Rusia. Pero para nosotros decidir hoy ser débiles, decidir hoy que no responderíamos, es ser derrotados desde ahora. Y yo no quiero eso”, afirmó.