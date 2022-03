El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este martes que su país no se rendirá ante Rusia. Lo hizo en un discurso por videoconferencia ante los diputados en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, algo muy poco habitual. Vestido con una camiseta militar verde, el presidente ucraniano afirmó que su país se halla inmerso en “una guerra que no provocamos, que no queríamos”.

“No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles”, afirmó Zelenski tras haber recibido una ovación de pie de los legisladores reunidos en la Cámara de los Comunes de Londres. El presidente ucraniano parafraseaba así uno de los discursos más célebres del primer ministro británico Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial.