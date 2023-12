Los ocho puntos polémicos de la propuesta constitucional en Chile

“A Favor” o “En Contra” de una nueva propuesta constitucional. La mayoría de las encuestas anticipan que los chilenos desecharán otra vez una nueva Carta Magna.

De ocurrir esto, el país mantendrá la Carta Fundamental originada durante la dictadura de Augusto Pinochet, la cual ha sido reformada por gobiernos democráticos, y que, de seguir vigente, continuará siendo reformada. DW elaboró una lista de comparaciones con los temas más controvertidos de la nueva propuesta.

1. El aborto

La Constitución vigente dice que “la ley protege la vida del que está por nacer”. La nueva propuesta constitucional, en tanto, cambia el “que” por el “quien” está por nacer. En opinión de algunos expertos, la palabra “quien” hace referencia o alusión a una persona. De esta manera, podría interpretarse que el texto propuesto busca hacer inconstitucional el aborto en tres causales.

Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile y exmiembro de la anterior Convención Constitucional, explica a DW que estos argumentos "son los mismos que fueron usados por la derecha para oponerse a la constitucionalidad de la ley de aborto en tres causales". Por consiguiente, agrega, si "los usaron cuando tenían un texto que no los consagraba explícitamente, es razonable pensar que usen la nueva propuesta" para buscar prohibir el aborto.

Andrés Vodanovic, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica de Chile, asegura a DW que “una cosa es que el cambio de lenguaje pueda justificar esa interpretación, y otra distinta es que sea probable o riesgoso que ello ocurra. Sobre esto último, creo que existen bajísimas chances de que la actual ley de aborto sea derogada de aprobarse la propuesta constitucional”.

2. Objeción de conciencia

La actual Constitución no menciona este tema. En tanto, la propuesta constitucional plantea que la libertad religiosa y de pensamiento “comprende además la objeción de conciencia”. Se trata de otro tema que carece de consensos, debido a la falta de límites establecidos para este concepto.

“Es una objeción general, que está comprendida por la libertad de conciencia, que es la libertad de creer en cualquier cosa. En principio, conforme a lo que dice el texto, es un derecho general a no cumplir la ley cuando esta pugne con las ideas que uno decida tener. Ese derecho es absurdo; las personas no pueden tener un derecho constitucional a no cumplir la ley cuando esta les exige algo con lo que ellos no están de acuerdo”, señala Atria.

Vodanovic cree que, efectivamente, “existe un problema de falta de determinación de este derecho general a la objeción de conciencia, el que, si bien podrá ser clarificado o limitado por el legislador, no podrá perder por ello su carácter general. En último término, será el juez constitucional el encargado de fijar el alcance de este nuevo derecho”.