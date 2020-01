Los incendios en Australia agravan los daños y las criticas a primer ministro

“Nuestro foco de atención inmediato hoy no es solamente contener y controlar (los fuegos) y proteger las vidas, también se centrará en la recuperación. Sabemos que hay muchas personas desplazadas y sin casa”, dijo Berijiklian en rueda de prensa.

CRÍTICAS AL PRIMER MINISTRO

Mientras los bomberos trabajaban para contener las llamas que arden desde hace meses y han calcinado una superficie superior a la de Costa Rica, el primer ministro tuvo que esforzarse hoy para apaciguar las críticas a su gestión en esta crisis.

El último motivo de controversia fue el anuncio el sábado de movilización de 3.000 reservistas y de una partida presupuestaria para alquilar cuatro hidroaviones, y su uso en un anuncio publicitario.

El comisionado del Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur, Shane Fitzsimmons, mostró en público su “decepción y frustración” por haberse enterado por la prensa “en medio de uno de nuestros peores días” de la decisión.

Morrison reaccionó con una comparecencia con Fitzsimmons al que elogió y pidió disculpas tras admitir un “fallo de comunicación” que se comprometió en resolver.

También justificó su decisión de divulgar el vídeo, que según dijo solo pretendía “comunicar lo que el Gobierno esta haciendo para lograr recursos y apoyo para los sitios que lo necesitan”, pese a reconocer que le ha costado “muchas críticas”.

“Se han echado muchas culpas pero ahora es momento de centrarse en la respuesta que se está dando. Las culpas no ayudan a nadie y analizar en exceso estas cosas no resulta nada productivo”, dijo Morrison en rueda de prensa donde añadió que “no me puedo dejar distraer por esto”.

Las críticas siguen a las que recibió por irse de vacaciones sin avisar a Hawaii en plena crisis antes de Navidad y al rechazo que en los últimos días le han mostrado vecinos en las zonas afectadas, algunos de los cuales se negaron a darle la mano y le insultaron.