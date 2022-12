Los atractivos actores y actrices porno más buscados del 2022

La pornografía puede llegar a ser controversial por cómo representan la sexualidad y la perciben algunas audiencias, pero no hay duda alguna, de que este sigue siendo uno de los contenidos más vistos en internet desde tiempos remotos.

Se acabó el 2022 y con su fin, las diferentes plataformas comienzan a realizar un ranking con las búsquedas más realizadas en sus categorías. La industria pornográfica no fue la excepción. Ya llegaron los innumerables ‘reviews’ para conmemorar lo que ha pasado en Pornhub este 2022.

A sus 26 años, la joven estadounidense ocupó el primer lugar como una de las actrices más vistas en la plataforma. Puede que esto sea debido a su colaboración y amistad con la exactriz de Disney, Bella Thorne, quien la incluyó en una serie de photoshoots y en su cortometraje ‘Ella y yo’, la primera producción de Thorne, lanzada en el 2019.

Según su biografía en la página web, fue bailarina de ballet desde los tres años y debutó en el 2014 en el mundo de la pornografía.

Segundo lugar: Lana Rhoades

Comenzó su carrera profesional en el cine para adultos en abril de 2016, cuando tenía tan solo 20 años, y desde entonces ha sido muy reconocida en la industria debido a su aspecto físico. No obstante, la actriz atrajo la atención en los medios en el 2017, cuando acusó públicamente al director Pierre Woodman de obligarla a realizar actos que no quería durante una filmación. Además, no era la única a quién le había sucedido.