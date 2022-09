Los 5 escándalos reales a los que Isabel II tuvo que hacerle frente

Meghan Markle, la manzana de la discordia

Si alguien disparó la controversia mediática, es sin lugar a dudas Meghan Markle. Desde el momento en que esta mujer puso un pie en la realeza, las polémicas han estado presentes.

La exactriz estadounidense, y esposa del príncipe Enrique, nunca se llevó bien con Kate Middleton (duquesa de Cambridge​​ y esposa del príncipe Guillermo). Esto se supo a través del libro “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, según el manuscrito, la exactriz de Hollywood tenía envidia de Kate y odiaba que la compararan con su concuñada, a quien la familia tenía en un concepto de “mujer perfecta”, a diferencia de Meghan.